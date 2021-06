© dfv Conference Group Nomos-CBO Judith Borowski und Sir Martin Sorrell sind zu Gast beim HORIZONT Digital Talk am 20. Juli

Beim HORIZONT Kongress am 13. und 14. Oktober steht die Frage, wie wir gemeinsam die Zukunft von Marketing und Medien gestalten wollen, im Mittelpunkt. Bevor es so weit ist, lädt HORIZONT am 20. Juli zwischen 18 und 19:30 Uhr zu einer kostenlosen Online-Edition des Kongresses. Zu dem Digital Talk haben wir besondere Gäste eingeladen - darunter Ex-WPP-Chef Sir Martin Sorrell und NOMOS-Markenchefin Judith Borowski.