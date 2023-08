Mit der Webinar-Reihe „Morning-Audio-Updates“ wird das Potenzial und der konkrete Einsatz von Audio für ein erfolgreiches Marketing erlebbar. Die Speaker:innen teilen ihr Wissen und Know How, um alle Interessierten auf das nächste Audio-Level zu bringen.

Die neue Webinar-Reihe „Morning-Audio-Update“ des Radio Advertising Summit geht an den Start. Ab Ende August bietet sie die effektive Möglichkeit, in kurzer Zeit die wesentlichen Entwicklungen in der Audiowelt zu erfahren und alle Facetten der #GenerationAudio für Media und Marketing zu entdecken.

Das Programm im Überblick

Insgesamt bietet die Radiozentrale, Veranstalterin des Radio Advertising Summit, sieben praxisnahe Webinare.

Die Moderation übernimmt die profilierte Radio-Moderatorin Carmen Schmalfeldt.

Morning-Audio-Update 1 Datum: 24. August 2023



Uhrzeit: 9.30 bis 10.30 Uhr

Eine Welt ohne Audio – undenkbar! Aber wo geht die Reise hin und welche Chancen bietet Audio für die Markenkommunikation der Zukunft? Grit Leithäuser und Maks Giordano geben einen Status quo der #GenerationAudio und wagen einen Blick voraus, welche Rolle Audio im Marketing der Zukunft einnimmt. Neue Tools und Anwendungen wie Metaverse & Co spielen dabei genauso eine Rolle, wie das Potenzial von Audio und Sound für Marketer.



Speaker:

Grit Leithäuser, Geschäftsführerin Radiozentrale

Maks Giordano, Creative Strategist & Innvation Consultant





Morning-Audio-Update 2 Datum: 31. August 2023 Uhrzeit: 9.30 bis 10.30 Uhr

KI trifft Audio – schon jetzt an die Möglichkeiten von morgen denken. Nick Sohnemann ist KI-Spezialist und sieht viele Chancen in der Nutzung von KI für die Marketingwelt. In diesem Webinar gibt er einen Einblick, was heute schon möglich ist, wie KI in Zukunft die Arbeit im Marketing verändern wird. Unterfüttert wird dies mit Best Case-Beispielen und auch theoretischen Überlegungen zu Regulierungen sowie Chancen und Risiken.



Speaker:

Nick Sohnemann, Geschäftsführer Future Candy

Morning-Audio-Update 3 Datum: 14. September 2023 Uhrzeit: 9.30 bis 10.15 Uhr

Spannende Studienergebnisse zur Steigerung der mentalen Verfügbarkeit in den Köpfen der Konsumierenden mit Audio: Der mentale Marktanteil einer Marke steht in engem Zusammenhang zum tatsächlichen Marktanteil. Ist eine Marke in den relevanten Bedarfssituationen (Category Entry Points) mental verfügbar, beeinflusst dies das Kaufverhalten und somit auch den realen Marktanteil positiv. Denn je präsenter eine Marke im Kopf der Konsumenten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gekauft wird.



Speaker:

Saskia Stork, Junior-Studienleiterin Werbeforschung & Medienforschung Audio bei ARD MEDIA GmbH