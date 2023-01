© Instagram / Christine Lambrecht Bundesverteidigungsministerin Lambrecht in dem umstrittenen Silvester-Video

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat in der Silvesternacht ein Video auf Instagram veröffentlicht, das für große Kritik sorgt. Untermalt von geräuschvollen Silvesterknallern, die wie Schüsse anmuteten, sprach sie über den Krieg in der Ukraine und die „interessanten und tollen Menschen“, die sie dieses Jahr getroffen habe. Kritiker monieren die Abwesenheit jeglicher Empathie in diesem Kurzfilm. Die Bundesregierung will das Video bislang nicht bewerten und verweist auf den „privaten Charakter“ des Posts. HORIZONT hat mit dem PR-Experten Ruben Schäfer darüber gesprochen, wie Politikern und anderen Prominenten ein shitstormfreier Social-Media-Auftritt gelingt.