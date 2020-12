Was sich die OWM für eine cookielose Werbewelt wünscht

© Die Hoffotografen OWM-Geschäftsführer Joachim Schütz

Zum Jahresende wagt die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) einen Blick in die Zukunft der Online-Werbung. Um einen weiteren Ausbau der Position von Google, Facebook und Co zu verhindern, bedürfe es einer gemeinsamen Anstrengung und Zusammenarbeit aller Marktteilnehmer, heißt es in einem neuen Positionspapier der OWM.