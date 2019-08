Für seine Schockwerbung wurde Benettons Kreativchef Oliviero Toscani weltberühmt. Mehr zum Thema Benetton wird 50 Die besten Kampagnen 50 Jahre Benetton: Ein Unternehmen, das wie kein anderes für skandalträchtige Werbung steht, feiert runden Geburtstag. HORIZONT Online präsentiert eine Auswahl der aufsehenerregendsten Kampagnen der vergangenen fünf Jahrzehnte. Doch seit seinem Comeback bei italienischen Modelabel Ende 2017 bemüht Toscani farbenfrohen Optimismus gegen Rassismus, Gewalt und Terror. Bei der Comeback-Kampagne hatte Toscani seinerzeit eine italienische Schulklasse porträtiert, in der Kinder aus 13 unterschiedlichen Nationalitäten friedlich lernen. Das polarisierte vor allen Dingen auch im zunehmend Migrantenfeindlichen Italien.

Mit dieser Kampagne kehrte Toscani 2017 zu Benetton zurück

In der aktuellen Kampagne sieht man keine Schulklasse, sondern junge, bunt angezogene Menschen. Der "bunte, fröhliche Freundeskreis" soll laut Benetton Toscanis Ideenwelt einer "optimistischen, farbigen und extravaganten Menschheit" repräsentieren. Dazu passt der Look der vom französischen Modedesigner Jean-Charles de Castelbajac entwickelten Kollektion, die mit Blockfarben und Elementen aus der Comic-Welt arbeitet.Die Kampagne ist ab August online, als Außenwerbung und in nationalen und internationalen Printmedien zu sehen.