Am vergangenen Pfingstwochenende dürfte ob des überwiegend sonnigen Wetters so manche Familie einen Ausflug zum nächsten Tierpark unternommen haben. Und da solche Kurztrips oft den ganzen Tag dauern, wird vor Ort gerne ausgiebig gesnackt. Doch wenn Kinder fleißig im Fell von Ziegen & Co gewühlt und sich von diesen die Hände haben ablecken lassen, braucht es vor dem Essen eine schnelle Lösung gegen Dreck und Keime. Dieses Szenario stellt McCann in den Mittelpunkt einer neuen Kampagne für Sagrotan - mit Alpakas als Stars.