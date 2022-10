bekommt, der die Stadt ordentlich repräsentieren kann."

Schatzmeister der Frankfurter CDU und hat erst im vergangenen Frühjahr angekündigt,

In einem Statement auf der Facebook-Seite des Unternehmens lässt Knoll verlauten: "Es stimmt, dass ich Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt werden will. Es stimmt aber auch, dass ich Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten Versicherungsgesellschaft bin, die ich nicht beliebig verlassen kannAuf einen Wechsel in die Politik deutlich vor dem regulären Wahltermin im Jahr 2024 bin weder ich noch mein Unternehmen eingestellt." Werde Feldmann am Sonntag kommender Woche beim Bürgerentscheid abgewählt, stehe er nicht als Kandidat zur Verfügung.

Wie das Versicherungsunternehmen auf Anfrage von HORIZONT mitteilt, ist die Kampagne rein inhouse vom Marketingteam der Deutschen Familienversicherung entwickelt und für eine ausschließliche Ausspielung über Social Media konzipiert worden. mad