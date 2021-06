Dass man Fan-Herzen heutzutage eher mit gelebter ökologischer und sozialer Verantwortung gewinnt als mit klassischem Sportmarketing, stellte Martin Drust bei seiner Keynote heraus. "Wir sind kein typischer Profifußballverein. Für uns ist die Partizipation der Mitglieder das höchste Gut", so der Geschäftsleiter Marketing desDafür verzichte man lieber auf marktübliche Phänomene wie das Sponsoring von Eckbällen oder die Vermarktung eines Maskottchens und wolle die eigene Öffentlichkeitswirksamkeit stattdessen für Themen wie Nachhaltigkeit nutzen. So promotet der FC St. Pauli unter anderem seine fair produzierte Trikotkollektion und die im Umfeld des Vereins entstandene Non-Profit-Organisation, die sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt.Das konsequente Purpose-Marketing des Traditionsvereins habe zur Folge, dass die eigenen Fans die Aufgabe des Community-Managements fast gänzlich übernehmen würden, indem sie "ihre" Marke aus einem intrinsischen Bedürfnis heraus gegen kritische Kommentare und Hater verteidigen würden.Einen gewissen Vorteil in Sachen Imagebildung haben Start-ups gegenüber traditionellen Marken, da sie wie unbeschriebene Blätter daherkommen. Neu gegründete Unternehmen sollten die Chance nutzen, sich von Anfang an gewisse Werte auf die Fahnen zu schreiben und diese auch konstant zu verkörpern, wie Michael Götz, Chief Marketing Officer vonbetonte. Doch auch bei einer neuen Marke reiche es nicht, "sich einfach nur ein weißes Westchen anzuziehen". Er selbst habe seinen Kunden in der Corona-Krise Glaubwürdigkeit bewiesen, indem er von seinem eigenen Produkt der Tiefkühlpizza abgeraten und seinen Kunden stattdessen empfohlen hatte, die Gastronomie zu unterstützen.Viel positive Aufmerksamkeit erlangte Gustavo Gusto auch mit der Benennung einer Pizza als "Vier Käse für ein Halleluja" - in Anlehnung an den größten Filmerfolg der beiden US-Schauspieler Bud Spencer und Terence Hill. "Die Fanliebe überstieg alles, was ich erwartet habe. Es gibt eine ganz große emotionale Bindung an die beiden". Einige Fans der hätten sogar die Pappaufsteller ihrer Filmhelden aus Supermärkten gestohlen und auch Marktleiter hätten ihre Büros teilweise damit geschmückt, so dass auch der B2B-Bereich eingebunden gewesen sei.Wichtig bei der Planung entsprechender Aktionen sei laut Götz das Idea Investment: "Wenn du gründest, habe die Marke im Kopf. Hole dir Topleute dazu, sprich mit Kreativschmieden und Coaches und dann schiebe die Marke an." Dabei ersetze Kreativität und soziales Engagement mangelnde Finanzstärke. "Wir haben kein großes Budget, aber ein großes Herz", so Götz.Auch der Veranstalter der Podiumsdiskussion, das, definiert sich selbst als eine Lovebrand, da sich die rund 3600 Mitglieder dort ehrenamtlich engagieren. Passend zu diesem gelebten Miteinander ließ MTP-Moderator Lambert Schultz bei der Diskussion auch studentische Teilnehmer zu Wort kommen. Unter anderem vertrat dabei Lydia Mähnert, Studentin der Ernährungs- und Verbraucherökonomie aus Kiel, die Ansicht, dass von Anfang an über das Produkt und die Vermarktung hinaus gedacht werden müsse. "Ich wünsche mir, dass Unternehmen auch nach innen und gegenüber ihren Mitarbeitenden eine Lovebrand sein möchten und mit allen zusammen daran arbeiten." Dann sei das Unternehmen für sie ein attraktiver Arbeitgeber.Einen Gesamtüberblick über das Thema Lovebrands gab bei der Veranstaltung schließlich HORIZONT-Redakteur Santiago Campillo-Lundbeck, der als Mitbegründer des Lovebrands-Podcast regelmäßig mit Gästen bekannter Lieblingsmarken spricht. Er verwies darauf, dass vor allem eine möglichst einzigartige Geschichte wichtig für das Markenimage sei. Im Zuge dessen gehe es für Unternehmen auch um das Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Relevanz und eine gewisse Liebe zur eigenen Marke. Als Beispiele für Marken, die dies geschafft hätten, nannte erund deren klare Abgrenzung vom Wasserkauf und Transport in Plastikflaschen.Das Beispielwiederum zeige, dass auch eine in die Jahre gekommene Marke sich neu definieren könne. Um jeden Preis auffallen und anders sein zu wollen, reiche aber laut Campillo-Lundbeck nicht. Wichtiger sei es auch hier, eine bestimmte Haltung einzunehmen - wofür Marken durchaus auch mal den Hass einiger Kunden auf sich ziehen würden. Dies lasse sich bei echten Lovebrands kaum vermeiden und gehöre letztlich sogar dazu. hmb