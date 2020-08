Im Mittelpunkt der "What's Your Flavour"-Teaserkampagne stehen Menschen, die einfarbige Outfits tragen. In den Werbefilmchen werden den Testimonials dann die farblich passenden Pringles-Packung zugeordnet. Sinn und Zweck des Ganzen ist es freilich, möglichst viele

Social-Media-Kampagne #PlayWithPringles, die die Kellogg-Marke gemeinsam mit We Are Social entwickelt hat.zusammenzubringen und "etwas Spaß ins Leben aller zu bringen", teilt die Agentur mit.

Das Londoner Büro der Kreativagentur, die für Pringles bereits Anfang des Jahres einen Snapchat-Filter und später eine TikTok-Tanz-Challenge umgesetzt hat, wird die Aktion nun in Großbritannien und Deutschland an den Start bringen. Das erklärte Ziel der Marke ist es, Menschen in Zeiten von Corona

Social-Media-Nutzer zu ermutigen, sich an der Challenge, bei der man sich wie seine liebste Pringles-Sorte kleiden soll, zu beteiligen. Versüßt wird die Teilnahme mit dem üblichen Bonus. So sollen die Videos der Nutzer in den Film mit dem Titel "What’s Your Flavour" eingebunden werden. Die Kurzfilme werden in den kommenden Wochen auf den Social Media Kanälen von Pringles veröffentlicht. Darüber hinaus kommen