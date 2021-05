© Nike Der paralympische Athlet Blake Leeper scheitert in dem Spot bei dem Versuch Baseball zu spielen

Beim Sport soll es in erster Linie um Spaß gehen. Deswegen ist es auch völlig unwichtig, ob man eine Sportart richtig beherrscht - so lange man Spaß bei der Sache hat und Neues ausprobiert, darf man ruhig abstinken. Diese mutmachende Botschaft sendet Nike in der neuen globalen Kampagne "Play New".