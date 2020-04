Nike: Play inside, play for the world

Nike stelt aktuell Gesichtsmasken für medizinisches Personal her

Mit der Kampagne bekommt die schon zu Vor-Krisenzeiten eingesetzte Botschaft von Nike ("Wenn du einen Körper hast, bist du ein Athlet") zusätzliche Bedeutung. Denn derzeit geht es nicht nur darum, aus sich selbst das Beste herauszuholen. Es geht auch darum, sich solidarisch mit der Weltgemeinschft zu zeigen, indem man beim Sport auf soziale Kontakte verzichtet.Diese Botschaft hat am vergangenen Wochenende auch Nike-Testimonial Cristiano Ronaldo gesendet. Der mehrmalige Weltfußballer startete in seinem eigenen Zuhause den "Nike Living Room Cup". Seine Challenge an alle Sportler: Wer schafft es, mehr Sit-ups in 45 Sekunden zu machen? Die Aktion wurde anschließend von zahlreichen Sportler aus aller Welt aufgegriffen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Am Ostersonntag kann jeder über das Nike-Ökosystem - also Website, die zentrale App sowie die Apps für Nike Run Club (NRC) und Nike Training Club (NTC) - seine persönliche Challenger starten. Dabei unterstützt das Unternehmen die User durch virtuelle Community Workout Sessions, die jeden Sonntag live auf Youtube gestreamt werden sowie durch Podcasts, lokale NTC Live Sessions und Experten Content von Trainern und Coaches.Nikes Anti-Corona-Engagement beschränkt sich allerdings nicht nur auf Workouts und Werbebotschaften. Wie viele andere Unternehmen hat auch der Sportartikelhersteller einen Teil der Produktion so umgebaut, dass dort nun Atemschutzmasken für medizinisches Personal gefertigt werden kann. Dort, wo normalerweise die Luftpolster für die Air-Max-Modelle entstehen, werden nun PPE-Gesichtsmasken im Nike-Stil produziert.Außerdem hat Nike eigenen Angaben zufolge bisher bereits 17 Millionen US-Dollar für Covid-19 Hilfs-Fonds zur Verfügung gestellt. In Deutschland wird zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz als bundesweite Organisation unterstützt, wie auch lokale Sport-Communities. ire