Das schlichte Motto der Einführungskampagne: "Guter Plan"

Entwickelt wurde der Auftritt von der Brand-Experience-Agentur Grabarz XCT

Im Mittelpunkt des deutschlandweit ersten "Planning Studios" in der Hauptstadt - ein zweites wird noch in diesem Oktober in Potsdam folgen - sollen laut Ikea die vielfältigen Möglichkeiten eines modernen Einkaufserlebnis stehen: Dabei können Kunden ihre Wunschprodukte auf einfache sowie komfortable Weise suchen, finden, auswählen und bestellen und sich gleichzeitig umfassend beraten lassen. Zudem sollen die Planungsstudios eine verkehrsgünstige Alternative zu den klassischen Ikea-Einrichtungshäusern sein.Um das neue Store-Konzept bekannt zu machen, hat Grabarz XCT eine Kampagne entwickelt, die unter dem Motto "Guter Plan" steht. Die auf Brand Experience spezialisierte Agentur begleitet bereits seit einigen Jahren die Neueröffnungen von Ikea, darunter etwa vor drei Jahren die Inszenierung einer Filiale in Kaarst als Hort der Nachhaltigkeit . Bei der Kampagne für das "Planning Studio" geht es in erster Linie darum, schnell und einfach zu kommunizieren, dass die Konsumenten an den zwei neuen Standorten nicht die berühmte Ikea-Markthalle finden, sondern Inspiration und Beratung.Während in Pankow der Planungsservice für die Sortimentsbereiche Küche, Kleiderschrank und Smart Home im Fokus stehen, sollen in Potsdam auf einer größeren Fläche die einzelnen Bereiche des Zuhauses - Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Badezimmer - präsentiert werden.Auf den Kampagnenmotiven laden Ikea und Grabarz XCT die Kunden direkt zur Terminvereinbarung in den "Planning Studios" ein. Neben Out of Home, Funkspots, einem Ikea Family Mailing sowie Postwurfsendungen umfasst die Kampagne auch zahlreiche Maßnahemn in Social Media sowie in den Digitalkanälen. tt