"Pizza spielt eine große Rolle in den Ernährungsgewohnheiten der Die drei ???", sagt Arndt Seelig, Vice President Family & Home Entertainment bei Sony Music und stellt damit für Nicht-Kenner der berühmten Jugenbuchserie die Verbindung zwischen Pizza und den drei ??? her. Seit 43 Jahren veröffentlicht das Sony-Label Europa die zugehörige Hörspielserie. Die neue Detektiv-Pizza ist in der Salami-Sorte "Der Feuerrote Teufel" und der Käse-Sorte "Die gefährliche Spur" erhältlich und ein Gemeinschaftsprojekt von Sony Music, dem Kosmos Verlag als Marken-Lizenzgeber sowie dem Lebensmittelhersteller Freiberger. Das Besondere: Der Strichcode auf dem Karton lädt Käufer und Käuferinnen dazu ein, sich während der Backzeit mit den drei Detektiven Justus, Peter und Bob auf Rätseljagd zu begeben.





Seit dem 29. März ist die Pizza in teilnehmenden Märkten wie Edeka, REWE und Globus sowie als Aktionsprodukt bei Aldi und Kaufland erhältlich. Der Karton erscheint im Stil der drei ??? und ist zudem haptischer Lieferant für wichtige Hinweise zur Lösung des Falls. Der auf dem Karton angegebene Absendername, "Rocky’s Pizza" referiert auf den Rocky Beach, die fiktive kalifornische Küstenstadt, in der sich die Handlung der Bücherreihe abspielt. Nach Scannen des QR-Codes mit dem Smartphone hören Käufer und Käuferinnen der Pizza kurze Hörspiele mit den original Sprechern der "Die drei ???". Die zwei kompakten Fälle wurden vom Kosmos Verlag in Zusammenarbeit mit Autor und Illustrator Andreas Ruch entwickelt und sind so konzipiert, dass sie innerhalb von 12 Minuten - der Pizza-Backzeit - gelöst werden können.



Die Bewerbung des Produkts erfolgt hauptsächlich digital über die digitalen Kanäle von Sony Music. Pizzabäcker Rocky spricht Podcast Ads und Influenecer berichten über Instagram und TikTok. Eine Kooperation mit Spotify sieht die Belegung von Home Page Take Over Ad Specs und Mobile Home Bannern vor. Aldi wirbt zusätzlich mit einem "geheimen Ticket" im Pizzakarton: Wer es findet gewinnt ein Produktpaket rund um die drei ???.

