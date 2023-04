Gustavo Gusto lässt Menschen in der neuen Kampagne träumerisch durch die Lüfte fliegen

Ende vergangenen Jahres hat Gustavo Gusto seine neue Tiefkühlpizza-Sortimentsreihe "Extra Luftig" in den Handel gebracht. Jetzt trommelt die Marke mit der bislang größten Kampagne des jungen Unternehmens für das neue Produkt - und hebt dazu mit mehreren Menschen in luftige Höhen ab.

Bereits im Sommer 2022 entdeckte Gustavo Gusto das Fliegen als emotionales Stilmittel in der Werbung, als das Unternehmen mit einem aufwendigen Marketingstunt in Hamburg seine Eissorten bekannt machte . Und auch in diesem Jahr hebt Gustavo Gusto wieder ab. Anlass ist die Kampagne für das Tiefkühlpizza-Sortiment "Extra Luftig". In dem Hauptspot fliegen zu einer Coverversion (Künstlerin: Malika Ayane) des weltbekannten italienischen Hits "Nel blu dipinto di blu (Volare)" mehrere Protagonistinnen und Protagonisten in luftigen Höhen durch ein Wolkenmeer und genießen dabei das neue Produkt von Gustavo Gusto. Am Ende des Films steht dann die passende Frage: "Wann hebst du ab vor Glück?""Wir wollten das Besondere an unserem Produkt – den extra luftigen Rand – nicht einfach rational erklären, sondern bewusst ein echtes Seherlebnis schaffen, das die Menschen berührt und das die Themen Luftigkeit und Genuss emotional in Szene setzt", erklärt CMO Michael Götz die Intention des Spots, der erneut inhouse entwickelt wurde. Umgesetzt wurde er in Zusammenarbeit mit Tony Petersen Film, die die aufwendigen Flugszenen mit Unterstützung eines professionellen Stuntteams vor einem riesigen Bluescreen drehten. Im Nachgang wurden die spektakulären Flugszenen von Infected in Hamburg mittels CGI-Animationen hinzugefügt. Für den Sound ist German Wahnsinn verantwortlich.