UEFA

Der Name gleiche sehr dem der Fußball-Champions-League, mit dem dieJahr für Jahr mehrere Hundert Millionen Euro verdiene. Daher solle Pizza Wolke die Marke "Champignons League", für die das Gießener Unternehmen im Oktober 2021 Markenrechte angemeldet hat, wieder löschen lassen, fordert die UEFA in dem Schreiben, das Pizza-Wolke-Chef Souri in Auszügen - und teils geschwärzt - auf Instagram veröffentlichte.Der UEFA scheint es mit ihrem Anliegen ernst zu sein. Mitte Januar erhielt Souri laut FAZ ein weiteres Schreiben des Verbands. Darin wird erneut die Löschung der Marke gefordert. Für die UEFA ist das offenbar "Business as usual": Wie in solchen Fällen üblich, "werden unsere Anwälte für Markenzeichen dem kommerziellen Unternehmen schreiben und es höflich darum bitten, ihr Markenzeichen zurückzuziehen", teilte der Verband am Montagabend auf dpa-Anfrage mit. Überdies handele es sich bei Pizza Wolke um ein "bedeutendes kommerzielles Unternehmen" und nicht einfach um eine einzelne kleine Pizzeria, wird in dem Statement betont.