© Imago / Müller-Stauffenberg Douglas feilt an seiner Plattform-Strategie

Für seine Kunden will Douglas "Your Partner in Beauty" sein. Jetzt hat sich die Handelskette einen neuen Partner gesucht, um den Look ihres Corporate Publishings zu optimieren. Territory und Ad Alliance haben gemeinsam den Pitch um das crossmediale Douglas-Kundenmagazin gewonnen und sind damit verantwortlich für die Kreation, Produktion und Vermarktung des sechsmal im Jahr erscheinenden Print-Magazins sowie die Erstellung von Content für die digitalen Kanäle von Douglas.