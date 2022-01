© Pirelli Pirelli fährt zum Start ins Jubiläumsjahr einen heißen Reifen: Jubiläumsevent, eine Markenkampagne, ein neues Logo

Pirelli wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Am vergangenen Freitag startete der Reifenkonzern im Piccolo Teatro in Mailand in sein Jubiläumsjahr. Es war ein stolzer Streifzug durch die Geschichte des Unternehmens mit reichlich Prominenz, einem Jubiläumslogo, das bereits bei der Premiere des Pirelli Kalenders 2022 zu sehen war, und einem ersten Blick auf eine neue, internationale Markenkampagne. Diese verantwortet MC Saatchi & Saatchi.