„Gezielt eingesetzte postalische Werbung spielt auch im E-Commerce eine wesentliche Rolle.“ Natalina Münch Teilen

© Pinkmilk

Der Werbebrief von Pinkmilk soll "Nähe" und "Freundlichkeit" vermitteln - das "Du" ist gesetzt

Mit Pinkmilk erfüllte sich Danielle Wefel vor 15 Jahren einen großen Traum: einen eigenen Shop für skandinavisches und englisches Design. Im Herzen Osnabrücks eröffnete sie das Geschäft, in dem man nach Kleidung, Möbeln, Spielzeug, Deko und Co. für das Kind stöbern konnte. Mittlerweile ist aus der stationären Herzensangelegenheit einer der führenden Online-Shops für ausgewählte Interior-Produkte geworden. 2016 stießzum Team. Die Mit-Geschäftsführerin erzählt im Interview, welche Learnings sie aus der CMC Dialogpost-Studie zieht, wie sich die Optik der Pinkmilk-Print-Mailings über die Jahre verändert hat und warum ihre Kundinnen haptische Werbung besonders schätzen.Wir waren bereits zum dritten Mal dabei. Da wir ein Tool des Collaborative Marketing Club nutzen, hatten wir bereits Kontakt zur Agentur. Die Verantwortlichen haben uns dann angeboten, an der Studie teilzunehmen. Vergangenen Herbst testeten wir im Rahmen der kürzlich veröffentlichten Studie einen doppelseitigen Werbebrief, eine Maxi-Postkarte und einen Selfmailer.Der Werbebrief kam am besten an – obwohl er am wenigsten Aufwand in der Kreation bedeutet. Mit der Conversion Rate sind wir sehr zufrieden. Der Unterschied zur Maxi-Postkarte und zum Selfmailer ist aber nicht signifikant hoch.Die Zahlen zeigen einen positiven Trend. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir immer konkreter wissen, wer wir sind und was wir dem Kunden anbieten können – wir holen ihn dadurch besser ab. Die Ergebnisse sind allerdings nicht unmittelbar vergleichbar, weil wir die Werbemittel jedes Jahr unterschiedlich gestalten, entsprechend dem sich wandelnden Sortiment und der Themen, die uns am Herzen liegen.Gezielt eingesetzte postalische Werbung spielt auch im E-Commerce eine wesentliche Rolle. Als Start-up bietet uns die CMC Dialogpost-Studie perfekte Voraussetzungen, die erzielbare Wirkung auch ohne hohe Fixkosten zu testen. Wir nutzen die haptischen Werbemittel für unsere Bestandskunden.Ich glaube, dass die Menschen postalische Werbung in der Corona-Zeit stärker wahrnehmen und sich intensiver mit ihr auseinandersetzen, weil sie sehr viel zuhause sind. Zudem fällt beispielsweise mit Out-of-Home ein Konkurrent um die Aufmerksamkeit des Konsumenten weg.Ja. Es in den persönlichen Briefkasten zu schaffen und dann bestenfalls auch noch ins Haus oder in die Wohnung getragen zu werden, ist eine gute Ausgangslage. In den eigenen vier Wänden per Print-Mailing mit Wohnideen inspiriert zu werden, schafft auf jeden Fall eine spezielle Form der Werbeaufmerksamkeit. Durch eine ansprechende Optik und einen Kaufanreiz wird das emotionale Involvement des Kunden zusätzlich erhöht.Unsere Zielgruppe sind Frauen, insbesondere Mütter, zwischen 25 und 45 Jahren. Ihnen bieten wir Geschirr-, Interior- und Kinderprodukte von ausgewählten, meist skandinavischen Marken an. Bei der Werbemittelgestaltung kombinieren wir Imagebilder, die realitätsnahe Situationen zeigen, mit Produktfreistellern von unseren Neuheiten und Top-Sellern. Wir bilden Produkte ab, die unseren Kunden im Durchschnitt gut gefallen. Sie sollen das Interesse wecken und zum Stöbern animieren. Die textliche Gestaltung ist geprägt von der Tonalität in unserem Online-Shop. Wir bezeichnen uns als herzlich, „auf Augenhöhe“ und sehr kundennah. Wie es in skandinavischen Ländern üblich ist, sprechen wir unsere Kunden mit „Du“ an. Eine einheitliche Kommunikation über alle Kanäle hinweg ist uns dabei sehr wichtig.Wenn wir auf den breiten E-Commerce-Markt blicken, ist das tatsächlich eine Besonderheit. Wenn wir allerdings auf Mitbewerber schauen, gerade kleinere Online-Shops mit einem ähnlichen Sortiment, dann ist die persönliche Kommunikation nicht selten. Davon abgesehen, hat derjenige, der das Print-Mailing in den Händen hält, schon mal bei uns gekauft. Er weiß, wer wir sind und mit welcher Sprache wir kommunizieren. Für den Kunden ist das „Du“ in dem Moment daher nicht überraschend.Wir sind besser bei der Auswahl und Darstellung unserer Produkte geworden, weil wir uns weiterentwickelt haben und unser Sortiment heute noch besser kennen als früher. Manchmal kommt es auf scheinbar kleine Kniffe an. Wir bilden etwa mittlerweile Gesichter von unseren Teammitgliedern ab, die ein bestimmtes Produkt empfehlen. Um den Sales-Fokus zu betonen, stellen wir den Mehrwert, den der Kunde durch eine Rabatteinlösung hat, prominenter dar. Ein Rabattcode ist ohnehin unverzichtbar – er macht das Werbemittel messbar . Zudem ist der beworbene Preisvorteil natürlich ein zentrales Kaufkriterium beim Kunden.Wir werden uns in den nächsten Jahren online „austoben“ und nach Möglichkeit im Bestandskundenbereich postalische Werbung einsetzen. Als Start-up sind wir momentan sehr umsatzgetrieben und kostensensibel. Für die Zukunft sind Branding- und Reichweitenkampagnen natürlich nicht ausgeschlossen und wir freuen uns darauf, unseren aktuellen Marketing-Mix irgendwann zu erweitern.