PS: Eventuelle Ähnlichkeiten sind nicht beabsichtigt! Wenn sich aber dennoch jemand auf den Schlips getreten fühlt, kann er oder sie sich gerne an rechtsabteilung@true-fruits.com wenden." Dem Erfolg der Sonderedition dürfte eventueller Ärger mit Coca-Cola indes keinen Abbruch tun. dh

Wo sich True Fruits beim Design der limitierten Edition seine Inspiration geholt hat, liegt auf der Hand. Der verschnörkelte Schriftzug "Pina-Colada" ist eindeutig an das berühmten Design von Coca-Cola angelehnt. Auch die fünf verschiedenen Farbvarianten der Sonderedition orientieren sich an den klassischen Designs von Coca-Cola, Coke Zero, Coke Light und der gefloppten Sorte Coke Life. Mit dem Hinweis "Keine Colaboration" auf der Website und in den sozialen Medien setzt True Fruits der Provokation in Richtung des Getränkeriesen die Krone auf.Auf juristischen Ärger mit Coca-Cola ist man bei True Fruits offensichtlich bereits eingestellt. In dem Instagram-Post zur Sommer Edition hat das Unternehmen die E-Mail-Adresse der Rechtsabteilung zur Sicherheit gleich mit angegeben: "