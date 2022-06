So pimpen Jung von Matt und BMW coole E-Sports-Autos für die GenZ

"Pimp my Rivalry"-Kampagne

© Jung von Matt/BMW Gemeinsam mit verschiedenen Künstlern und den E-Sports-Gamern wurden die Designs entwickelt.

Schrille Designs, abgefahrene Lowrider, die mit Hydraulikpumpen zum "Hoppen" gebracht wurden und US-Rapper Xzibit als Show-Host: Viele werden sich noch an die Sendung "Pimp my Ride" erinnern, die während der 2000er Jahre auf dem Musiksender MTV nicht nur Kids vor den Fernseher lockte. In die digitale E-Sports-Welt versetzt wurde dieses Format nun von BMW und Jung von Matt, die gemeinsam mit Künstlern und Gamern die i-Modelle des bayerischen Autoherstellers aufgemotzt haben.