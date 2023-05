pilot

Diese Speakerinnen und Speaker sind bei pilot@OMR in diesem Jahr am Start.

Wie in den letzten Jahren hat die Hamburger Agenturgruppe Pilot auch in diesem Jahr wieder am Dienstag, 9. Mai, zu ihrem Sideevent pilot@OMR geladen. Mit dabei sind interessanten Speakerinnen und Speaker wie Influencerin Carmen Kroll, Duolingo-Social Media Managerin Zaria Parvez, The Female Company-Gründerin Ann-Sophie Claus, Digital-Fachanwältin Dorothee Belz und der CEO des Artificial Intelligence Center Hamburg Alois Krtil.

Diskutiert wird an diesem ersten OMR-Tag über das Thema "Let’s be bold: Menschen, die den Markt bewegen." Im Rahmen des Branchenevents wird