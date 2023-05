Pilot-Strategie-Direktorin Fabiana von Holtzapfel (rechts) interviewte Influencerin Carmen "Carmuskha" Kroll

Die Hamburger Niederlassung der Agentur Pilot lud während des OMR Festivals wieder zum traditionellen Side-Event in die eigenen Räumlichkeiten ein. In fünf Panels sprachen Gründerinnen, KI-Experten und Marketingprofis auf der Bühne über ihre wichtigsten Themen und Erfolgsstrategien.

Interaktion mit der Community bei Duolingo

Die Zukunft des dualen Rundfunksystems: eine Plattform für alle?

Pilot Dorothee Belz (links) im Gespräch mit Pilot-Geschäftsführerin Martina Vollbehr

KI wird zur essenziellen Ressource

Pilot Pilot-Geschäftsführer Kristian Meinken (rechts) sprach mit dem Gründer und Geschäftsführer von Aric, Alois Krtil, über KI

The Female Company: Provokation zahlt sich aus

Der Content-Creatorin folgen mittlerweile rund 1 Millionen Follower auf Instagram. Diese Reichweite nutzte sie, um parallel mehrere Unternehmen aufzubauen – darunter das Modelabel "Oh April", ein Buchprojekt sowie das gedruckte Magazin "Things we Write". Ihre Entscheidung, ein Printmagazin zu launchen, begründete "Carmushka" folgendermaßen: "Print gibt Themen mehr Raum und bietet eine Auszeit in einer sich immer schneller drehenden Welt – und mir haben die Inhalte gefehlt, die jetzt im Magazin stattfinden. Die 45.000 Exemplare der 1. Auflage waren komplett ausverkauft und wir haben eine neue Zielgruppe angesprochen."Im zweiten Talk begrüßte Pilot-Geschäftsführer Moritz Hoffmann Zaria Parvez, die als globale Social Media Managerin bei der Sprach-Lern-App Duolingo die Strategie, das Community Management und die Partnerschaften mit Creators auf allen großen Plattformen verantwortet. Durch Pavezs Arbeit wuchs der TikTok-Kanal von Duolingo von 50.000 Followern im September 2021 auf aktuell rund 6 Millionen Follower – was AdAge jüngst mit der Auszeichnung als einem der Top 5 Brand TikTok-Accounts honorierte.Gefragt nach dem Erfolgsrezept hinter diesem enormen Wachstum, appellierte Parvez daran, mutig zu sein und Dinge einfach einmal auszuprobieren – auch wenn sie nicht funktionieren. "Nur zehn Prozent unseres Contents sind geplant, rund 90 Prozent entstehen oft aus spontanen Situationen heraus", sagte sie. Für die Sprach-Lern-App setzt Parvez mit ihrem Social-Media-Team stark auf das Thema Entertainment, eine offene Kommunikation, die die Community einbindet und manchmal auch auf konfrontativen Content. "Man muss seine Follower*innen emotional für sich gewinnen", resümierte Parvez, die 2020 direkt nach ihrem Universitätsabschluss zu Duolingo stieß.Anschließend diskutierte die Anwältin und langjährige Lobbyistin Dorothee Belz mit der Pilot-Geschäftsführerin Martina Vollbehr über einen konkreten Ansatz für eine Neuordnung des dualen Rundfunksystems in Form einer senderübergreifenden Plattform. "Das duale System aus öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk in Deutschland muss für den Streaming-Markt neu gedacht werden. Es ist Zeit, über eine inhaltliche Plattform zu diskutieren und disruptiv Veränderung zu schaffen. Für mehr Wettbewerb auf Augenhöhe mit den internationalen Playern", so Belz.Die Idee hinter dem neuen Plattform-Modell ist es, zunächst einmal mit den vier großen Stakeholdern Pro Sieben Sat 1, RTL Group, ARD und ZDF ein europäisches Gegengewicht zu den übermächtigen globalen Playern rund um Amazon, Netflix & Co. zu schaffen. Hinter diesem Ansatz stehen neben Dorothee Belz zwei weitere Experten: Klaus-Peter Schulz, seit 2015 Geschäftsführer und Sprecher der Organisation der Mediaagenturen (OWM) sowie Martin Krapf – nach Stationen bei RTL und als Vorsitzender der Gattungsinitiative Screenforce heute Vice President der Global TV Group. "Die Bündelung von Inhalten auf einer gemeinsamen Streaming-Plattform bedeutet ja nicht die Aufgabe von Wettbewerb unter den Anbietern. Nur der Zugang zu den Zuschauer*innen wird einfacher - was auch für Werbungtreibende hochinteressant ist", sagte Belz.Im vierten Talk ging es um das aktuelle Hype-Thema KI: Pilot-Geschäftsführer Kristian Meinken sprach mit Alois Krtil, Gründer und Geschäftsführer des Artificial Intelligence Centers - kurz Aric - über die aktuellen Entwicklungen im Bereich KI und deren Auswirkungen für Unternehmen und den Markt. Krtil hob den großen Shift hervor, den das Thema KI bezüglich der allgemeinen Wahrnehmung aktuell erfährt. "Beispiel ChatGPT: Mit einem Anstieg von 1 Million User*innen Anfang Dezember 2022 auf mittlerweile 1,7 Milliarden Nutzer*innen erfährt KI gerade eine Massenadaption."Angesprochen auf das Thema Regulierung erläutert Krtil: "Mein Entwicklerherz sagt, dass Regulierung den Entwicklerfluss stoppt, trotzdem braucht es natürlich Leitplanken. Der EU AI Act soll genau diese Rahmenbedingungen für den Umgang mit KI schaffen. Das Problem ist nur, dass die Abstimmung dieser Leitplanken auch mit der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklungen mithalten muss, und das ist bei der Schnelligkeit der aktuellen Veränderungen eigentlich kaum möglich." Daher brauche es flexiblere Regulierungssysteme, die dynamisch angepasst werden könnten. Zum Ende der Talkrunde rief Krtil die Anwesenden dazu auf, keine Scheu vor der Auseinandersetzung mit der KI-Technologie zu haben. "Man sollte als Unternehmen nicht abwarten, sich ernsthaft mit KI auseinanderzusetzen – es wird kaum mehr Pausen geben zwischen den Entwicklungsschritten."In der abschließenden Diskussionsrunde traf Pilot Berlin-Geschäftsführer Stefan Zarnic auf Ann-Sophie Claus, Gründerin und CEO von The Female Company. Die beiden sprachen über Marketing-Aktionen, die Aufsehen erregen und zum Teil auch Tabus brechen – Shitstorm inklusive. So setzte sich das 2018 gegründete Start-up, das Aufklärung und nachhaltige Produkte rund um die weibliche Periode bietet, beispielsweise für die Senkung der Mehrwertsteuer auf Tampons an. "Wir versuchen, einmal im Jahr eine große Idee – wir nennen es 'Goldideen' – zu entwickeln mit dem Ziel, maximale Aufmerksamkeit zu erzielen," so Claus. "Man muss den richtigen Mix finden, aktiv zu kommunizieren und auch zu provozieren aber trotzdem sensitiv zu sein. Wichtig ist dabei, sich treu zu bleiben, wenn man etwas verändern will."