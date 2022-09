© IMAGO / Westend61 Die Fokussierung auf die persönliche Bedürfnislage der Deutschen nimmt laut dem Pilot Radar wieder zu.

Wird es draußen ungemütlich, ziehen wir uns oftmals in die eigenen vier Wände zurück. Doch dieses Verhalten lässt sich nicht nur im Winter, sondern auch in Krisenzeiten beobachten. Daher verwundert es auch nicht, dass der Begriff "Cocooning", der den Rückzug aus dem öffentlichen Leben hinein ins private beschreibt, seinen Ursprung in den 80er Jahren während des Kalten Krieges fand. Angesichts der derzeit herrschenden allgemeinen Krisenstimmung ist dieses Verhalten laut der 40. Welle der Studienreihe Pilot Radar auch im Moment wieder deutlich zu spüren - und drückt auch auf die Konsumstimmung der Deutschen. Dadurch ändern sich auch die Rahmenbedingugen für die Kommunikation.