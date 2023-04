Aktuelle Zahlen aus dem Pilot Radar

Haben die Kritiker der Werbeverbote den Kampf schon verloren?

Die Ankündigungen von Bundesernährungsminister Cem Özdemir waren markig, aber noch steht nicht fest, wie die Verbote von an Kinder gerichtete Werbung am Ende aussehen werden. Doch die 44. Welle des Pilot Radars liefert eine drastische Warnung an …