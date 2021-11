Am kommenden Sonntag beginnt offiziell die Adventszeit und damit die konsumstärkste Phase des Jahres. Obwohl die allgemeine Stimmung derzeit von der entgleisten Pandemielage und der bundesweiten Absage vieler Weihnachtsmärkte getrübt wird, sind die meisten Menschen weiterhin in vorweihnachtlicher Shopping-Laune. So wollen 59 Prozent der befragten Deutschen in diesem Jahr gleich viel Geld für Geschenke ausgeben wie 2020, 5 Prozent sogar noch mehr. Das ist eines der Kernergebnisse der 34. Welle des Pilot Radar, einer Studienreihe, die regelmäßig seit Beginn der Corona-Krise vom Marktforschungsinstitut Norstat erhoben wird.



