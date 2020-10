Diese vier Zielgruppen sollten Marken im New Normal in den Blick nehmen

© Pixabay / Gerd Altmann Corona bestimmt weiter den Alltag der Menschen

Der Herbst ist da und die Corona-Pandemie nimmt hierzulande und in ganz Europa wieder Fahrt auf. In der insgesamt 18. Welle seines Pilot Radars zu den Auswirkungen der Krise auf das Konsumentenverhalten identifiziert die Agenturgruppe vier Grundtypen von Verbrauchern, die sich jeweils stark in ihren Mindsets unterscheiden.