© IMAGO / Hans Lucas Der Black Friday wird im zweiten Corona-Jahr wieder eine wichtige Rolle spielen - für Handel und Marken genauso wie für die Konsumenten

Das vierte Quartal eines jeden Jahres ist für Marken und Händler meist ein erfreuliches, treiben Weihnachtsgeschäft und Rabattschlacht am Black Friday den Konsum der Menschen in der Regel doch kräftig an. Laut der 33. Welle der Radar-Studienreihe der Agenturgruppe Pilot ist das auch im zweiten Corona-Jahr nicht anders. Allerdings liefert die Befragung auch Hinweise dafür, dass sich die deutschen Verbraucher bereits auf die nahende Inflationswelle einstellen.