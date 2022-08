© IMAGO / Eibner Infolge der krisenbedingten Herausforderungen sinkt die Ausgabebereitschaft der meisten Deutschen.

"Energiekrise" ist das Buzzword der Stunde. Während die sommerlichen Temperaturen Deutschland fest im Griff haben, plagen die meisten Menschen Sorgen vor dem anstehenden Winter und hohen Gasnachzahlungen. Dazu kommen die gestiegenen Verbraucherpreise in Folge der hohen Inflation. All dies führt neben einer stärkeren Preissensitivität bei Kosumenten zu einer so niedrigen Ausgabebereitschaft, wie es sie zuletzt beim Beginn der Corona-Pandemie gab. Dies belegt zumindest die 39. Welle der Studienreihe Pilot Radar.