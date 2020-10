© imago images / Future Image Die Fußgängerzonen der Innenstädte in Deutschland dürften auch in der Weihnachtszeit leerer sein als üblich

Bei der vor zwei Wochen durchgeführten Umfrage für den aktuellen Pilot Radar war der zweite Corona-bedingte Lockdown, der Deutschland jetzt unmittelbar bevorsteht, noch nicht in dieser Form absehbar. Und dennoch zeigen die Umfrageergebnisse, dass die Sorgen in der Bevölkerung wieder deutlich zunehmen und sich auf das Konsumverhalten auswirken. Das wird sich in einigen Punkten vor allem auf das Weihnachtsgeschäft auswirken.