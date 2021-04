Einkaufen mit Maske und Abstand lässt offenbar selbst bei Edeka das Einkaufserlebnis verblassen

von Marco Saal

Auch wenn Supermärkte seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nie geschlossen waren - ausgedehnte Einkaufsbummel, bei denen sich Verbraucher nach Lust und Laune inspirieren lassen und in aller Ruhe die Waren in Augenschein nehmen, gehören offenbar der Vergangenheit an. Die jüngste Welle des Pilot Radars zeigt vielmehr, dass der Gang zum Lebensmittelhändler für die meisten Verbraucher in diesen Zeiten alles andere als vergnügungssteuerpflichtig ist.