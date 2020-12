© imago images / Panthermedia Werbung mit lustigen Inhalten kommt in der von Corona geprägten Vorweihnachtszeit besonders gut an

Die Aussicht auf eine baldige Impfung gegen Covid-19 lässt die Deutschen wieder deutlich optimistischer in die nahe Zukunft blicken und mit mehr Resilienz in die Vorweihnachtszeit starten. Um sich die gute Laune nicht verderben zu lassen, wünschen sich die meisten Verbraucher jetzt auch humorvolle und berührende Werbebotschaften, wie der aktuelle Pilot Radar zeigt. Zudem beinhaltet er ein Ranking von Marken, die so beliebt sind, dass der Preis zur Nebensache wird.