Ich habe sie nicht gezählt. Aber klar, es ist eine anstrengende Phase.Tja, das hat sich grundlegend verändert, wie alle wissen, leider. Die Entwicklung der Situation ist ja bis heute sehr dynamisch, Einschätzungen von Experten und Verantwortlichen haben sich verändert. Nicht verändert hat sich unsere Position, dass wir niemanden gefährden können oder Risiken eingehen würden. Damit ist die Absage nach unserer heutigen Einschätzung die einzig mögliche Entscheidung.Alle hier im Team haben die Entwicklungen natürlich aufmerksam verfolgt und wir gehen gemeinsam durch eine emotionale Phase. Aber es hilft nichts. Wir schauen nach vorne und lösen das vielleicht mit ganz neuen Rezepten. Und uns ist vollkommen klar: Es gibt aktuell für viele Menschen größere Sorgen auf der Welt als unser Festival.

Man kann sich dagegen nicht wirklich absichern. So ein Black-Swan-Ereignis ist einmalig bisher. Aber wir werden die Situation meistern, das ist keine Frage. Wenn das Weltgeschehen es zulässt, gibt es am 4. und 5. Mai 2021 ein besonderes OMR Festival.Insgesamt arbeiten bei uns etwa 100 Leute. Davon arbeitet während der Saison ein Großteil direkt oder indirekt für das Festival.Wir lassen keine Mitarbeiter fallen, das haben wir uns fest vorgenommen. Unsere Firma lebt stark vom Teamgeist unter den Kollegen. Dazu zählen auch viele Freunde und Partner, den werden wir bewahren. Kurzarbeit ist natürlich ein Thema, das wir aktuell prüfen. Das muss nicht schlimm sein, ganz im Gegenteil. Meine Einschätzung ist, dass wir hier in Deutschland froh sein können, solche Instrumente zu haben. Einige Teamkollegen aus den USA haben davon zum ersten Mal gehört und waren positiv überrascht.Am Ende gab es zu der Absage keine Alternative. Wir benötigen für das Festival zahlreiche Messehallen, eine längere Hochlaufphase und stabile Umfeldbedingungen bei den wichtigsten Partnern, alles drei erschien uns in den kommenden Monaten sehr schwer zu bekommen, daher war ein Alternativtermin als Option irgendwann raus.Wir sehen uns schon lange als Plattform und Medienmarke und nicht als reines Event-Business, das ist wirklich hilfreich und daran werden wir verstärkt arbeiten. OMR hat unterjährig zahlreiche Touchpoints mit einer großen Community, da steckt sehr viel Potenzial drin. Klar machen wir daher mit voller Power weiter bei Podstars, unserem Podcast-Unternehmen. Also Produktion, Vermarktung, Konzeption, individuelle Lösungen für Firmen, vom Lern-Podcast bis zur gemeinsamen Konzeption mit Unternehmen. Vermutlich ist das Medium Podcast neben Netflix, Disney+ & Co. sogar ein Profiteur der schwierigen Lage auf der Welt. Digitale Angebote rund um Masterclasses und Vorträge schauen wir uns ebenfalls an.Klar bin ich enttäuscht über die Situation für uns und über die schwierige Lage auf der Welt. Gleichzeitig ist mir total bewusst, dass plötzlich sehr viele Menschen ungeahnt schwierige Situationen erleben, nur weniger branchenöffentlich. Das erlebe ich bei vielen Freunden und Bekannten von der Startup-Szene über die Kunst-, Kultur-, Event- bis hin zur Medien- und Marketing-Welt. Es gibt gerade vielerorts eine komplett neue Wirklichkeit. Am Ende werden wir mit dem Team und unseren Partnern gestärkt aus der Situation hervorgehen.