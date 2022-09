Die Kampagne, die seit dem 8. September über Print, OOH, Digitalmedien und Social Media ausgespielt wird, ist optisch zurückhaltend und setzt nur dort farbliche Akzente, wo das Wichtigste zum Thema Krebs zusammengefasst ist. Kern der Kampagne sind allerdings die persönlichen Geschichten von TikTokerin Jule Nagel, die mit ihrem Kanal @julesboringlife über 6 Millionen Menschen erreicht, sowie von Moderatorin und Journalistin Tanja Bülter. Beide sind Personen des öffentlichen Lebens, allerdings auf ganz unterschiedlichen Channels, und schaffen so eine Reichweite, die sowohl die Jungen als auch die Alten einholt. So wirbt Jule Nagel auch auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen für die gute Sache und kurz nach Anlauf der Kampagne fand am 10. September im ZDF auch ein großes TV-Spenden-Quiz statt. Unter Beteiligung von acht Prominenten wurden in der Sendung über drei Millionen Euro gesammelt, die der Deutschen Krebshilfe zugute kommen werden. Nagel und Bülter nahmen hierbei fleißig Spendenanrufe entgegen.

© Deutsche Krebshilfe

TV-Moderatorin Tanja Bülter und ihre Mutter in der Kampagne #alleswashilft

© Deutsche Krebshilfe

Tanja Bülter und Jule Nagel werben für das Informationsangebot der Deutschen Krebshilfe

Die Kampagne selbst konzentriert sich aber vor allem auf die persönliche Unterstützung, die die Betroffenen durch die schwere Therapiezeit brachte. Was dabei auffällt ist, dass beide Frauen während ihrer Erkrankung vor allem von ihren Müttern unterstützt wurden und dieser Umstand ins Zentrum der Kampagne gerückt wird. Aus dem Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung geht hervor, dass Frauen zum Teil bis zu doppelt soviel Sorgearbeit leisten wie Männer. Kein Wunder also, dass auch in den Einspielern während der Spendenshow Mütter zu Wort kommen. #alleswashilft richtet sich demnach in erster Linie an Frauen. Auch wenn die Generationenfrage in der Kampagne eine wichtige Rolle spielt und darauf gesetzt wurde, ein möglichst breites Altersspektrum abzuholen, ist der Auftritt immer noch recht traditionell ausgerichtet.Die Stiftung Deutsche Krebshilfe wurde Mitte der 1970er Jahre von Mildred Scheel, der damaligen Ehefrau des Bundespräsidenten gegründet und sollte seinerzeit einen wichtigen Teil zur Aufklärung über Brustkrebs und Unterleibskrebs beitragen. Und auch heute bleibt die Stiftung ihrer ursprünglichen Zielgruppe verpflichtet und bietet eine Anlaufstelle für all diejenigen, die nach einer verheerenden Diagnose erst einmal nicht wissen, wohin. jw