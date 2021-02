Like Meat steigt in TV-Werbung ein

© Like Meat Like Meat probiert ein neues Werbemedium aus

Erst im Januar sorgte Like Meat mit einem Art-Film und Rammstein-Sänger Till Lindemann für Aufsehen. Jetzt legt die Marke für pflanzliche Fleischersatzprodukte nach: Erstmals geht sie mit einem TV-Spot auf Sendung. Der Zehnsekünder unter dem Motto "So good it's good", der eine Verlängerung einer Digitalkampagne darstellt, soll die Markenbekanntheit weiter ausbauen und die Lust auf vegane Ernährung stärken.