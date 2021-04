© Peugeot Die neue Markenkampagne von Peugeot ist in Deutschland angelaufen. Einer der Schwerpunkte bildet dabei Print.

Ende Februar ist Peugeot in ein neues Zeitalter der Marke aufgebrochen. Der französische Autobauer gab sich eine neue Positionierung, ein neues Logo und Einblicke in die neue globale Kampagne "Lions of our time". Seit ein paar Tagen ist der neue Markenauftritt auch im wichtigen deutschen Markt live. Die Kreation der Kampagne kommt dabei von O.P.EN (Omnicom for Peugeot Engine). Die US-Werbeholding Omnicom hatte nach dem Pitchgewinn eigens für Peugeot eine Exklusiv-Einheit aufgebaut.