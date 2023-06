L'Oréal

Anna Weste ist die neue Chief Digital and Marketing Officer (CDMO) von L'Oréal

In der Geschäftsführung des Kosmetikkonzerns L’Oréal gibt es einen Chefwechsel: Anna Weste übernimmt zum 1. September 2023 die Aufgabe des Chief Digital and Marketing Officers (CDMO) in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH).

Sie folgt damit auf Fabien Petit, der ab Herbst innerhalb der L’Oréal-Gruppe einen neuen, noch nicht bekannt gegebenen Posten bekommt. Da