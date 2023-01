Meiling You wird Head of Advertising Partnerships P&A bei Ebay Ads

© Ebay Ads Die Mediastrategin kommt von TikTok.

In ihrer neuen Position als Head of Advertising Partnerships P&A verantwortet die erfahrene Mediaexpertin Meiling You ab sofort die Leitung des Partner Manager-Teams mit einem Schwerpunkt auf die Bereiche Autoteile & Zubehör, Business & Industrie und Kleidung & Accessoires bei Ebay Ads. You kommt von TikTok Germany, wo sie als Brand Partnerships Managerin umfassende Erfahrung bei der Vermittlung von Partnerschaften zwischen Marken und Agenturen sammelte.