Nachwar es still um Matthias Meusel geworden. Nun meldet sich der frühere Agenturmanager mit einem neuen Job zurück: Meusel heuert zum 15. September als Chief Growth Officer bei dem Hamburger Fintech Exporo an. Auf der neu geschaffenen Position verantwortet er die Bereiche Marketing und Sales. Er berichtet an Co-CEO Herman Tange.