Das Label LeGer von Lena Gercke ist zur erfolgreichen Personal Brand geworden.

Sie war die erste Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" und eine der wenigen Siegerinnen, die sich über die Jahre erfolgreich einen Namen machen konnten: Lena Gercke ist es gelungen, vom Laufsteg auf die andere Seite der Modewelt zu wechseln und ihre eigene Modelinie zu vermarkten. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Fashion-Plattform About you.