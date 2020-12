© Pernod Ricard In seiner neuen Kampagne zeigt Lillet, dass Erdbeeren nicht immer die beste Getränkedekoration sind

In Pretty Woman erklärt Richard Gere Julia Roberts, dass man Champagner nur mit Erdbeeren trinken sollte. Doch in seiner neuen Markenkampagne zeigt Lillet, dass sich Frauen nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie ihre Drinks dekorieren. Der von McCann London kreierte globale Auftritt unter den neuen Markenclaim „LʼAperitif à ma Façon“ zeigt Mademoiselle Lillet, wie sie frei mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Getränks experimentiert. In Deutschland ist die Kampagne ab dem 7. Dezember in den Werbemedien zu sehen.