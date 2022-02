Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton lockt laut Medienberichten nach Kursverlusten in den vergangenen Monaten große Übernahmeinteressenten an. Dem " Wall Street Journal " zufolge ist Amazon darunter, die " Financial Times " schrieb, dass auch Nike ein Angebot prüfe. Die Peloton-Aktie sprang nach den Berichten im nachbörslichen Handel am Freitag um gut ein Viertel auf 31,10 Dollar hoch.



Auch damit war das Papier aber noch weit von seinen einstigen Höchstständen entfernt. Nachdem die teuren Trainings-Bikes von Peloton zum Bestseller in der Anfangszeit der Corona-Pandemie wurden, stand die Aktie vor gut einem Jahr noch bei rund 150 Dollar und Peloton war zeitweise mehr als 50 Milliarden Dollar wert. Zum Schlusskurs vom Freitag waren es nur noch gut acht Milliarden Dollar. Mehr zum Thema Horizont Lovebrands Podcast Wie Peloton sich zum Netflix des Sports mausert Peloton ist eine junge, hoch ambitionierte Marke, die seit Ende 2019 den deutschen Fitness-Markt aufmischt. Wo die Marke steht, wie sie tickt und was sie noch vorhat, erklärt Marketingchefin Anke Drewicke in einer neuen Folge des HORIZONT-Podcasts Lovebrands. Nike könnte mit Peloton den Ausbau seines Geschäfts über den Verkauf von Sportartikeln hinaus beschleunigen: Die Firma bietet neben Bikes und Laufbändern auch Abos für Trainings an. Amazon beschränkte sich im Wellness-Bereich bisher auf einen in den USA erhältlichen Fitness-Tracker, Gerätechef Dave Limp gilt in der Branche aber als ein Fan der Peloton-Bikes, der sie am liebsten selbst erfunden hätte.



Die Überlegungen von Amazon und Nike sind den Berichten zufolge zugleich noch in einem frühen Stadium. Beide hätten noch nicht mit Peloton selbst gesprochen, sondern nur mit ihren Beratern, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Angesichts des starken Kurseinbruchs, den Peloton in den vergangenen Monaten an der Börse erlebt habe, gebe es auch andere Interessenten. Die Unternehmen selbst äußerten sich zunächst nicht.

Auch damit war das Papier aber noch weit von seinen einstigen Höchstständen entfernt. Nachdem die teuren Trainings-Bikes von Peloton zum Bestseller in der Anfangszeit der Corona-Pandemie wurden, stand die Aktie vor gut einem Jahr noch bei rund 150 Dollar und Peloton war zeitweise mehr als 50 Milliarden Dollar wert. Zum Schlusskurs vom Freitag waren es nur noch gut acht Milliarden Dollar.Nike könnte mit Peloton den Ausbau seines Geschäfts über den Verkauf von Sportartikeln hinaus beschleunigen: Die Firma bietet neben Bikes und Laufbändern auch Abos für Trainings an. Amazon beschränkte sich im Wellness-Bereich bisher auf einen in den USA erhältlichen Fitness-Tracker, Gerätechef Dave Limp gilt in der Branche aber als ein Fan der Peloton-Bikes, der sie am liebsten selbst erfunden hätte.Die Überlegungen von Amazon und Nike sind den Berichten zufolge zugleich noch in einem frühen Stadium. Beide hätten noch nicht mit Peloton selbst gesprochen, sondern nur mit ihren Beratern, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Angesichts des starken Kurseinbruchs, den Peloton in den vergangenen Monaten an der Börse erlebt habe, gebe es auch andere Interessenten. Die Unternehmen selbst äußerten sich zunächst nicht.