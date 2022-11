Diese Werbeaktion ging nach hinten los: Zahlreiche Tinder-Nutzerinnen und -Nutzer haben in den vergangenen Tagend das authentisch wirkende Profil des ganz nebenbei noch verheirateten Promi-Fotografen Paul Ripke auf der Plattform entdeckt. Der 41-Jährige stellte sich dabei als angehender Meisterkoch, Fotograf und Podcaster mit "Bock auf Abwechslung" - in der Küche versteht sich - vor. Ein Hobbykoch auf Suche nach Gesellschaft am Schneidebrett und Kochlöffel.



© Paul Ripke

Paul Ripke postete das Statement am Montag in seiner Instagram Story

Der Clou: Ripke selbst bemerkte laut eigener Aussage erst einmal nichts davon. Bis die Podcasterinihn und das Netz auf die ungewöhnliche Weight-Watchers-Werbung auf Tinder aufmerksam machte. In ihrer Instagram-Story teilte sie die Reaktionen von Frauen, die die entsprechende Nachricht vom angeblichen Paul Ripke erhalten hatten kritisierte die Aktion zurecht als "übergriffig". Andere Frauen schlossen sich der Kritik an und schrieben etwa von "systematischer Herabwürdigung". Auch konnten einige Nutzerinnen das ungewollte Match mit Weight Watchers in der App nicht mehr auflösen.Die Flutwelle an wütenden Kommentaren und Darstellung der Betroffenen erreichten schließlich auch Paul Ripke. In einem Statement entschuldigte sich der Podcaster und erklärte, dass in der Aktion sowohl ein anderes Foto als auch ein anderer Text verwendet wurde, als es ihm bekannt war. Zudem habe er Weight Watchers gebeten, die Kampagne umgehend zu stoppen - nach drei Tagen online ist dies dann dann auch geschehen. Weiterhin erklärte Ripke: "Selbstverständlich war die Werbung als solche deklariert und es wurden nicht nur mehrgewichtige Frauen angesprochen. Dennoch war die ganze Werbung, die WW da geschaltet hat, eine dumme Idee, weil einzig und allein relevant ist wie Tinder-Nutzerinnen das aufnehmen und das war nicht ok."In Zukunft will der 41-Jährige nun genauer hinschauen, wenn mit seinem Namen geworben wird. Seine Zusammenarbeit mit Weight Watchers beendete mit Wirkung zum Jahresende.selbst meldete sich daraufhin mit einem eigenen Statement auf Instagram zur Wort, in dem sie alle, die sich durch ihre Werbung verletzt fühlten, um Entschuldigung baten.Doch wie kam das Unternehmen überhaupt auf die absurde Idee, mit einem falschen Profil und im Namen eines Markenbotschafters - dessen Einverständnis man wohl nicht einmal hatte - für sein Diätprogramm zu werben? Die Antwort von Weight Watchers: Man wollte einen neuen Werbekanal ausprobieren. Nach den wütenden Reaktionen hätte man aber erkannt, wie unsensibel die Aktion gewesen sei und "dass diese Art der Werbung gar nicht erst hätte geschaltet werden dürfen". Jetzt wolle man diesen Fehler aufarbeiten und "kurzfristig wie zukünftig weitere Konsequenzen ziehen." jl