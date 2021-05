© Peak Multitalent Ole Tillmann ist mit seiner Innovationsberatung Peak als Kommunikationsexperte und Motivator tätig

Anfang der 2000er Jahre machte er bereits als gefragter Jungschauspieler und Moderator Karriere, heute coacht er als Innovationsberater Führungskräfte von Großkonzernen wie Google, Facebook und Lufthansa: Ole Tillmann ist vielen bekannt aus der RTL-Serie "Unter Uns" oder der MTV-Show "Top of the Pops". Nach einigen Jahren vor der Kamera entschied sich der gebürtige Kölner, seine Erfahrungen künftig für Coachings zu nutzen und gründete 2012 die Beratungsfirma Peak mit Sitz in Berlin. Im Interview mit HORIZONT erzählt der 40-Jährige, was der Schlüssel zum erfolgreichen Präsentieren auf einer Bühne ist, wie er seine Methode des "Agile Presentation Design" entwickelt hat und warum Zeichnen sich positiv auf die Körpersprache auswirkt.