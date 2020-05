Center Parcs: Pause von Zuhause

Zu sehen ist die Kampagne ab sofort im TV auf RTL, Sat 1, Super RTL, Vox, RTL 2, Kabel 1 und N-TV. Außerdem gehören Radio-Spots und diverse Online-Formate zu der Kampagne. Die Mediaplanung übernimmt Mindshare Düsseldorf. ire

Center Parcs, das hierzulande ein halbes Dutzend eigene Ferienparks unterhält, will die potenziellen Kunden vor allem mit der Aussicht auf eine Abwechslung von den eigenen vier Wänden locken, in denen die Menschen während der vergangenen Wochen viel Zeit verbracht haben. Der Slogan der Kampagne lautet dementsprechend: "Pause von Zuhause, raus aus den eigenen vier Wänden, rein in die Natur".Der vonkreierte 20-Sekünder soll die Menschen außerdem davon überzeugen, dass sie bei Center Parcs einen vollwertigen Urlaub erwarten können, der Anbieter ihnen dabei aber die in diesen Zeiten gefragte Sicherheit und Flexibilität bietet. Dabei helfen soll auch ein Hygienekonzept, das vom Institut Fresenius durch vor-Ort-Audits überprüft wird. "Neben erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen bieten wir Reisenden zudem flexible Buchungsmodalitäten, zusätzliche Services und ein angepasstes Angebot an, damit sie auch zukünftig unbeschwerte Tage in sechs der schönsten Regionen Deutschlands genießen können", sagt