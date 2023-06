Nach Vorwerk und Google Pixel ebenfalls im Sponsorenpool der Frauennationalmannschaft: die Tamponmarke o.b.

Und noch ein neuer Partner: Nach Vorwerk und Google präsentiert der DFB die nächste Partnerschaft für die Frauen-Nationalmannschaft. Die Tampon-Marke O.B. will sich gemeinsam mit den Fußballspielerinnen für die Enttabuisierung der Menstruation einsetzen.

Damit bekommen die Sportlerinnen rund um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kurz vor ihrer Abreise ins WM-Trainingslager nach Herzogenaurach eine weitere Kommunikationsaufgabe: Im Fokus der Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußballbund und dem Tampon-Hersteller steht explizit der Abbau von Vorurteilen und der vermeintlichen Tabus rund um die weibliche Periode. Die Athletinnen der Nationalmannschaft sollen dabei eine aktive Rolle einnehmen, indem sie offene Gespräche über das Thema Menstruation fördern. Schließlich ist dieser Teil des weiblichen Zyklus ein natürlicher Bestandteil jeder Menstruierenden. Für Sportlerinnen ist die Kenntnis darüber zudem ein fundamentaler Teil ihrer Trainings- und Leistungsabläufe. Gesellschaftlich wird die Monatsblutung allerdings noch immer tabuisiert. Die so entstehenden Vorurteile abzubauen, darum wollen sich O.B. und der DFB in Zukunft gemeinsam kümmern.

Für Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG, ist die Zusammenarbeit ein weiterer Baustein in einer Reihe von zahlreichen neuen Verträgen. Innerhalb von wenigen Monaten ist es ihm gelungen, erst Vorwerk als Trainingssponsor der Frauennationalmannschaft zu gewinnen, dann konnte er die Partnerschaft mit Google Deutschland und dem Nationalteam verkünden sowie die Übertragung der Namensrechte der Frauen-Bundesliga an Google Pixel. Und nun also der nächste Partner: "Die Frauen-Nationalmannschaft steht nicht nur für sportliche Exzellenz, sondern dient auch als Vorbild für Millionen von Menschen, insbesondere auch für Sportlerinnen", sagt Blask. "Deshalb freuen wir uns, O.B. an unserer Seite zu haben, um gemeinsam zur Enttabuisierung des Themas Menstruation im Sport beizutragen."

Und auch die Bundestrainerin zeigt sich erneut zufrieden: "Wir freuen uns, mit O.B. einen weiteren starken Partner an der Seite der Frauen-Nationalmannschaft zu haben", meint sie. "Der weibliche Zyklus ist selbstverständlich ein spezielles, noch weiter zu erforschendes Thema im Leistungssport, mit dem auch wir uns bei der Nationalmannschaft sowie in der DFB-Akademie befassen. Leider wird ein offener Umgang mit dem Thema noch oft gehemmt." Mit der Partnerschaft hoffe sie, ebenfalls zur Enttabuisierung der weiblichen Periode beizutragen.Die Tampon-Marke indes will mit dem Schritt in das Sponsoring auch ein gesellschaftliches Engagement vorantreiben: "Gemeinsam mit den Top-Fußballerinnen des DFB setzen wir ein klares Zeichen für einen offenen Austausch zur Menstruation", sagt Elke Kurscheid, Head of O.B. Central Europe. Es sei längst an der Zeit, "ungehemmt darüber zu sprechen, denn die Periode ist ein vollkommen natürlicher Prozess, der Menstruierende über mehrere Jahrzehnte begleitet." Vor allem über Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise bei Roundtables, auf Konferenzen oder mit Vorträgen, soll das Thema breiter besprochen werden. Die Nationalspielerinnen werden außerdem Teil einer von O.B. entworfenen Mediakampagne sein, die sich über alle Kanäle erstrecken wird. Als Wiedererkennungsmerkmal dient der Hashtag #LetsTalkPeriods.