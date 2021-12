Mit diesem Zahlungs-Tool will Douglas das Weihnachtsgeschäft retten

© IMAGO / Ralph Peters Warteschlangen wie hier auf der Frankfurter Zeil will Douglas künftig verhindern

Das bei Douglas erstandene Markenparfüm im schicken Glas-Flakon ist als Geschenke-Klassiker unter dem Christbaum eigentlich gesetzt. Doch angesichts der angespannten Corona-Lage sieht die Parfümerie-Filialkette im so wichtigen Weihnachtsgeschäft offenbar ihre Felle davonschwimmen. Um die Verbraucher trotz 2G-Pflicht und möglicherweise langer Schlangen an den Kassen in seine Filialen zu locken, wirbt Douglas nun mit einem Bezahlmodell der besonderen Art.