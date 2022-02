Dabei wirbt der Coach des FC Liverpool aber nicht etwa für klassische Tennisschläger, sondern für den Padel-Sport, ein vom Tennis abgeleitetes Rückschlagspiel. Konkret soll Klopp - laut eigener Aussage selbst großer Fan der Trendsportart - dabei helfen, die globale Wilson-Padel-Community mit Innovationen, starken Partnerschaften und Kollaborationen sukzessive zu vergrößern. Die neue Schläger-Kollektion "Wilson x Klopp" soll für Leidenschaft zum Padel-Sport stehen und die Aufmerksamkeit für die Trendsportart in ganz Europa steigern.



© Wilson

Die Signature-Kollektion von Wilson und Klopp umfasst einen Padel-Schläger sowie eine Tasche

"Die Begeisterung für Padel wächst in Europa, den USA, in China und vielen anderen Ländern weltweit", sagt Ignacio Cabrera, Global Business Direktor von Wilson Padel. "Diese Partnerschaft mit Jürgen Klopp ist ein weiterer Schritt unserer Strategie das Wachstum anzukurbeln und eine starke Community mit großer Leidenschaft für die Sportart Padel aufzubauen."Klopp selbst ergänzt: "Während ich meine Karriere damit verbringe, Fußballer auf höchstem Niveau zu trainieren, ist Padel zu meiner Lieblingssportart geworden. Es ist wirklich die gleiche Leidenschaft – nur für ein neues Spiel! Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit Wilson zusammenzuarbeiten und die Zukunft des Padel mitzugestalten."Die "Wilson x Klopp"-Kollektion ist ab sofort im Handel erhältlich und umfasst einen schwarz-gelben Padel-Schläger sowie eine Padel-Tasche. Der Schläger kostet 310 Euro, die Tasche, in der bis zu sechs Schläger Platz finden, 120 Euro. Begleitet wird der Launch der Kollektion von Werbemaßnahmen in On- und Offline-Medien. tt