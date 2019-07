Andrea Tauber-Koch, OWM, im Interview

"Wir glauben nicht, dass es noch zeitgemäß ist, auf Werbeblock-Basis abzurechnen. Mit welcher Berechtigung werden 20 Prozent Aufschlag auf Randplatzierungen berechnet?", fragt Tauber-Koch. Die OWM hatte im Vorfeld des Gattungsevents der TV-Vermarkter wieder einen Katalog mit sechs Forderungen veröffentlicht.Aber auch an Youtube, Facebook & Co. hat die OWM Wünsche: "Es gibt bilaterale Gespräche auch auf Seiten der AGF, und es werden Tests organsiert. Wir sind hier auf einem guten Weg", so Tauber-Koch. Allerdings wäre es wünschenswert, dass auch die großen US-Unternehmen an einer gemeinsamen Bewegtbildwährung mitarbeiten: "Integriert Euch, denn ohne Euch geht es nicht", so der Appell der Managerin, die bei der Commerzbank das Media Management verantwortet. "Auch diese Unternehmen haben ein Interesse daran, uns integrierte Gesamtreichweiten liefern zu können." hor