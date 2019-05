„Die OWM wird sich weiterhin mit Nachdruck für die notwendige Transparenz, für Marktstandards durch gemeinsame Konventionen sowie gegen Werbeverbote und andere Einschränkungen in der Kommunikation einsetzen.“ Uwe Storch Teilen

Andrea Taubner-Koch ist Storchs Stelvertreterin

"Ich danke den OWM-Mitgliedern und dem neuen Vorstand für das Vertrauen und freue mich, gemeinsam mit den Kollegen, die Interessen der Werbetreibenden wahrzunehmen und voranzutreiben", so Storch, dem zuletzt immer große Ambitionen auf den OWM-Vorsitz nachgesagt worden waren. Als Beuchlers Stellvertreter hat sich der wortgewaltige Manager stets ebenso leidenschaftlich an Branchendebatten beteiligt wie die Ex-Vorsitzende.Das dürfte auch in Zukunft so bleiben - wenn Storch nicht sogar noch mehr Verve an den Tag legt. Auf Letzteres lässt jedenfalls seine Ansage in der offiziellen OWM-Mitteilung schließen: "Die Marketing- und Mediabranche ist in der digitalen Transformation. Dabei gilt es, trotz Risiken oder manch fancy Buzzwords unsere Aufgabe in der Marketingkommunikation mit innovativem und positivem Mindset angesichts der neuen Chancen, Möglichkeiten und Tools zu erfüllen. Die OWM wird sich weiterhin mit Nachdruck für die notwendige Transparenz, für Marktstandards durch gemeinsame Konventionen sowie gegen Werbeverbote und andere Einschränkungen in der Kommunikation einsetzen. Als Vordenker, Vorreiter und Vernetzer hinterfragen wir für Werbetreibende kritische Themen und benennen die Risiken."Storchs Stellvertreterin wird Andrea Tauber-Koch, Mediamanagerin bei der Commerzbank. Als Schatzmeisterin gehört zudem Susanne Kunz, Media & Communications Director DACH bei Procter & Gamble, weiterhin dem engeren Vorstand der OWM an. Weitere Mitglieder des im April gewählten Vorstands sind Ulrike Bärsch (Head of Integrated Media Management bei Beiersdorf), Arne Kirchem, Media Director DACH bei Unilever Deutschland), Kirsten Latour (Leiterin Media und Digital bei MC Klosterfrau) und Marcus Macioszek (Marketingdirektor bei Gerolsteiner).Neu in den Vorstand gewählt wurden Maike Abel (Head of Media Communication bei Nestlé Deutschland), Marcus Bunar (Leiter Marketing Marke bei Ostfriesische Tee Gesellschaft/Meßmer) und Katharina Rubbert (Bereichsleiterin Marke & Werbung bei der Targobank). ire