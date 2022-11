Wie die Branche die Werbemüdigkeit abschütteln will

OWM Summit in Berlin

© Youtube Die Werbung von Afri-Cola in den 60er-Jahren hat viele Menschen begeistert

Uwe Storch, Vorsitzender der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), fordert einen Paradigmenwechsel in der Kommunikation. „Wir werden es uns nicht mehr leisten können, im Gießkannenprinzip zu werben“, sagte Storch, der im Hauptberuf Mediachef des Süßwarenkonzerns Ferrero ist, auf dem diesjährigen OWM-Summit in Berlin. Doch die Suche nach einem neuen Werbesystem, das die Menschen nicht mehr belästigt, sondern verführt, so wie es die Theorie lehrt, ist schwerer als gedacht.